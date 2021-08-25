مدير تعليم الليث يتابع جاهزية المدارس ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية

استعدادًا لاستقبال عودة الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد

تفقد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، عددًا من مدارس "البنين والبنات"، للتأكد من مستوى جاهزيتها استعدادًا لاستقبال عودة الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد ١٤٤٣هـ، الذي ينطلق مطلع الأسبوع المقبل.

وخلال اللقاء نوه الدكتور "الحازمي" إلى جهود ودعم وزارة التعليم في تهيئة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات، ‏واعتمادها الأدلة والنماذج التشغيلية لبداية العام الدراسي الجديد، بعد اعتماد البروتوكولات والإجراءات الصحية من ‫هيئة الصحة العامة "وقاية‬".

وأكد "الحازمي" أهمية التقيُّد بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتفعيل نقاط الفرز البصري، وبث الوعي بين الطلاب والطالبات، وتطبيق كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19"، ومتمنيًا للجميع عامًا دراسيًّا حافلًا بالنجاح والتميز.

من جانب آخر عبَّر مديرو ومديرات المدارس عن شكرهم للقيادة الرشيدة على اهتمامها بالتعليم، ولوزارة التعليم على جهودها في دعم استمرار العملية التعليمية واستقرارها، مؤكدين أن المدارس ستكون بيئات صحية وآمنة ومحفزة للطلاب والطالبات من حيث الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية.

يذكر أن إدارة التعليم بالليث قد اعتمدت أكثر من "١٥٠" جولة ميدانية للقيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات لتفقد سير العمل في المدارس، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتسليم الكتب الدراسية، وتفعيل خطط الاستعداد والتهيئة للعودة الحضورية الآمنة للطلاب والطالبات، وجودة البيئة الصفية والمدرسية، وتوفر المواد الاحترازية، واللوحات والملصقات الإرشادية والتوعوية.