"الأحوال المدنية" بمكة تقدِّم خدماتها للرجال لمدة يومَيْن

عبر وحدتين متنقلتين في إطار تنفيذ مبادرة "نأتي إليك"

باشرت الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم تقديم خدماتها للرجال، وتستمر لمدة يومين في إمارة المنطقة وقوات الطوارئ الخاصة بمحافظة جدة عبر وحدتين متنقلتين، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "نأتي إليك" التابعة لمشروع إمارة منطقة مكة المكرمة التي تستهدف خدمة الجهات والمحافظات التي تقدم خدماتها خلال فترة الحج.

وتقدم الوحدة المتنقلة خدمات السجل المدني كافة، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة، وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".