المعهد العلمي بالمجاردة يحتفل بالمتفوقين في الفصل الدراسى الأول

كرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم بحضور أولياء الأمور

أقام المعهد العلمي بمحافظة المجاردة، التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود اليوم حفله السنوي لتكريم الطلاب المتفوقين في الفصل الدراسي الأول والطلاب المتميزين سلوكياً والمتحسن مستواهم خلال الفترة الماضية وتكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم التي أُقيمت في المعهد، وذلك بحضور أولياء امور الطلاب.

وسلّم مدير المعهد ووكيله الجوائز العينية والنقدية للطلاب المكرمين وأولياء أمورهم في الحفل الذي نظمه الإرشاد الطلابي.



فيما ثمّن أولياء الأمور لإدارة المعهد إقامة هذا الحفل السنوي والذي يُعدّ حلقة وصل بين أولياء الأمور ومعلمي أبنائهم، ومثمنين كذلك لـ " معهد المجاردة " دقّة رسائله الإشعارية والتواصلية بأولياء الأمور باللحظة لكل ما يدور من أحداث أو فعاليات أو سلوكيات بالإضافة لمتانة تحصين طلابه وفق رؤية وتطلعات الوطن والذي انعكس إيجاباً على مستويات طلابه وأظهرته النتائج الوطنية.

