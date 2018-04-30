مدير جامعة الطائف: "القدية" نقلة في الصناعات الإبداعية والترفيهية

دعا الشبان الطامحين من أصحاب المهارات والمبادرين لاستثمار الفرص

أكد مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، أن وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لحجر الأساس لمشروع "القدية"، الذي يُعَد الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية الجديدة؛ يشكّل نقلةً في الصناعات الإبداعية والترفيهية في المملكة، التي أسست لها رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وقال مدير جامعة الطائف: الدور الذي يؤديه صندوق الاستثمارات العامة، بتوجيه وإشراف من ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في إطلاق المشروعات التنموية الكبرى، ومنها المشروعات الترفيهية كمشروع "القدية"؛ تشكّل نقطة ارتكاز مهمة لجعل المملكة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وقناة استثمار جديدة لرأس المال الوطني، وإعادة توجيه إنفاق المواطنين على الترفيه من الخارج إلى داخل الوطن؛ فضلاً عن إسهامها في خلق عشرات آلاف فرص العمل للشبان والشابات السعوديين.

وأضاف: ولي العهد وعد فأوفى بالتأسيس لنقلة كبيرة في صناعة الترفيه في المملكة، وشَمِل ذلك وضعَ حجر الأساس لمشروع القدية في العام الحالي؛ لينضم إلى سلسلة من المشروعات العملاقة السابقة، كمشروع "نيوم"، ومشروع "البحر الأحمر"، ومشروع "داون تاون" جدة، وتأسيس الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

وأردف: تشهد صناعة الترفيه في المملكة نمواً متسارعاً في الأشهر الأخيرة عبر العديد من الفعاليات الدولية المهمة، والعروض الفنية بمشاركة فنانين وفِرَق فنية عالمية وعربية، وإعادة افتتاح صالات العروض السينمائية في المملكة، بعد انقطاع لـ40 عاماً.

وقال مدير جامعة الطائف: ولي العهد أولى اهتماماً كبيراً بتلبية احتياجات الأجيال الشابة في المملكة؛ انطلاقاً من استشعاره ضرورة العناية بهذا الجيل الشاب الذين تُعَوّل عليهم المملكة الكثير في مستقبلها، عبر تمكينهم من فرص الترفيه المشروع؛ من خلال إطلاق صناعة ترفيهية تشمل جميع المجالات الإبداعية والفنية؛ مما يوفر لهم فرصاً لتنمية إبداعاتهم الشخصية واستثمارها، وهو ما افتقدته المملكة طوال الـ40 عاماً الماضية بمحاربة فئات متشددة لظهور هذه الصناعة.

وأعرب "زمان" عن تطلعه لاستثمار أبناء الوطن؛ لا سيما من خريجي الجامعات وأصحاب المهارات الإبداعية، للفرصة المتاحة لهم؛ للإسهام الفاعل في انتهاز فرصة التأسيس لصناعة الترفيه في المملكة، ولإطلاق مشروعاتهم ومبادراتهم الخاصة؛ لا سيما وأن سوق الترفيه لا يزال في بداياته التأسيسية الأولى، ويعد مجالاً واعداً للطامحين والمبادرين من شبان وشابات الوطن.