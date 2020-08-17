"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على المرتفعات

تنشط الرياح السطحية على هذه المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير؛ تمتد إلى الباحة، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.