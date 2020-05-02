خُضَر وفواكه ينصح بها في رمضان لزيادة المناعة ضد "كورونا"

الخيار يطرد السموم من الجسم.. والعنب غني بمضادات الأكسدة

أوصى خبراء التغذية بضرورة اتباع نظام غذائي وحمية تساعد على زيادة مناعة الجسم لتشكيل جدار حماية من الفيروسات، لا سيما مع قدوم شهر رمضان المبارك في فصل الصيف وفي ظل تفشي فيروس "كوفيد-19".

وقال الخبراء: يجب تناول الفواكه والخضَر خلال هذا الشهر الفضيل ومع تداعيات انتشار "كورونا"؛ لما لها من فوائد في الحد من الشعور بالعطش، وتوفير الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم خلال فترة الصوم.

وأضافوا: تعتبر الفواكه والخضراوات من بين أهم الأطعمة التي تحتوي على فوائد غذائية؛ نظراً لاحتوائها على كمية كبيرة من الماء التي تجعل الصائم يشعر بالارتواء خلال ساعات الصوم وتعوضه عن فقدان السوائل الأخرى، خاصة الخيار والطماطم والبطيخ، كما أن تناول الخضراوات والفواكه يحمى من الإصابة بمجموعة من الأمراض خلال شهر رمضان.

وأوضح الخبراء أن للفواكه والخضار فوائد للمصابين بالأنيميا وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكولسترول بالدم ومرض السكر، والتهابات المفاصل والربو "حساسية الصدر" والسكتة الدماغية وزيادة مناعة الجسم؛ ذلك لأن هذه الأطعمة تحتوي على كميات كبيرة من الحديد والمغنسيوم، والفوسفور وفيتامين "ج" والبوتاسيوم وفيتامين "ب1"، والتي تحافظ على صحة الصائم خلال الشهر المبارك. وعلى سبيل المثال سلنقي الضوء على عدد من الخضار وخاصة اًلفوائد التي تحتويها البقوليات والتي تعتبر غنية ومشبعة بالسوائل المفيدة للصائم.

وأشاروا إلى أن من أهم أنواع الخضار، الخيار يحتوي الخيار على نسبة كبيرة من الماء، بالإضافة إلى فيتامين C، B، الكالسيوم وحمض caffeic الذي يعمل على ترطيب الجلد، إلى جانب خصائصه المدرة للبول والتي تساعد على طرد السموم من الجسم.

ويتميز الكرنب بأنه من أكثر أنواع الخضراوات احتواء على الماء. وعلى الرغم من شيوع الكرنب الأخضر، إلا أن الكرنب الأحمر يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، كما يحتوي الكرنب الأحمر والبنفسجي على كمية أكبر من فيتامين C من الكرنب الأخضر.

أما الطماطم فهي تمنع الإصابة بالإمساك الذي قد ينتج عن نقص الماء بالجسم، كما أنها تساعد الكبد على العمل بشكل صحيح، ولأنها غنية بالماء، فإنها تحافظ على رطوبة الجسم حتى بعد ممارسة التمارين الرياضية.

ويتمتع الخس، إلى جانب احتوائه على الماء، بأنه غني بالألياف الأمر الذي يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، بينما يعتبر الكرفس وجبة خفيفة جيدة بعد ممارسة التمارين الشاقة، حيث يحتوي على كمية كبيرة من الماء، كما يعمل على تجديد الجسم والبشرة.

وبالإضافة إلى القائمة السابقة ينصح بتناول "الفجل، الكوسة، الجزر، البروكلي والفلفل الأحمر الحلو" خلال شهر رمضان.

وكما أن للخضار فوائد فإن الفواكه من أكثر وأهم الأغذية التي ينصح بتناولها للمحافظة على حيوية ونشاط الجسم وعدم الشعور والعطش أو نقص السوائل والفوائد الغذائية للجسم، حيث إن تناول الفواكه بشكل عام له فوائد عديدة تعود على الصحة.

وتتضمّن الفوائد "منح الجسم الترطيب والنشاط والحيوية، والتخلص من الشعور بالإرهاق والتعب، وتعويض ما ينقصه من سوائل وفيتامينات ومعادن التي يفقدها مع ساعات الصوم الطويلة، رفع مستوى السكر في الدم، حيث تحتوي الفواكه على سكريات طبيعية لذا تعتبر الحلوى المناسبة لمن يعاني من مرض السكري".

وتشمل الفوائد "منع الإمساك، لذا ينصح الصائم بتناول الفواكه عند الإفطار قبل تناول الوجبات الدسمة؛ لأنها تحتوي على الألياف التي تسهل عملية الهضم فهي تعمل كالملين تهيئ المعدة لاستقبال الوجبات الكبيرة، وتقوية مناعة الصائم: حيث تحتوي الفواكه على مضادات الأكسدة التي تجنبه بالإصابة بالجلطات والسرطان، لذا يفضل تناولها أيضاً في وجبة السحور؛ كذلك فهي تحتوي على عنصر البوتاسيوم المهم في منع العطش أثناء الصوم.

ومن الفواكه التي يجب التركيز عليها خلال رمضان "البطيخ" الذي يعد من أشهر الفواكه التي ينصح الصائم بتناولها بين وجبتي الإفطار والسحور البطيخ يحتوي على الألياف القابلة للذوبان التي تساعد على تسهيل حركة الأمعاء وتعزيز صحة الجهاز الهضمي وعمله، والوقاية من الإمساك.

ويحتوي البطيخ على أملاح الكالسيوم، والصوديوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم ويحتوي على 92% من الماء والسكر الذي يساعد على الشعور بالانتعاش وعدم الشعور بالعطش أثناء الصيام والتي تساهم في ترطيب فعال للجسم.

وتتميز فاكهة المانجو بأنها من الفواكه المرطبة في شهر رمضان، وتحتوي على نسبة من الألياف، وغنية بالفيتامينات، والأهم من ذلك أنها تمد الجسم بما قيمته 135 سعرة حرارية.

ومن شأن تناول المانجو أن يقلل من مستويات الكوليسترول المرتفعة التي بدورها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وهي قادرة على التحكم بمستويات السكر والكوليسترول، ومن هنا تنبع الفائدة العظيمة لها في تخفيض الوزن.

أمّا الشمام فيحتوي على نسبة عالية من المياه ويساهم في إمدادك بما يوصى بتناوله يومياً في الصيف من المياه، كما أن محتواه من الإلكترونات والمعادن المهمة قد يساهم في وقايتك من الجفاف، الذي يمكن أن يزداد خطر الإصابة به مع ارتفاع درجات الحرارة صيفاً.

ويساعد الشمام في الحفاظ على ثبات نسبة السكر في الدم؛ كما يحتوي على ما نسبته 89% من الماء، فهو مرطب لجسم الصائم ولا يقل أهمية عن البطيخ في الترطيب وتنشيط الجسم، ويحتوي على الألياف والسوائل وقلة سعراته الحرارية، قد يساهم بالفعل في المساعدة على نزول وزنك والسيطرة عليه في رمضان، بزيادة إحساسك بالشبع عند تناوله كوجبة خفيفة كما يساهم الشمام في مد الصائم بالشعور في الطاقة والقدرة على حفظ نسبة السكر في الدم، ويقلل الشعور بالعطش.

ويعدّ الموز غذاءً ذا محتوى منخفض من السعرات الحرارية والدهون، ويحتوي على عدد من العناصر المعدنية أبرزها البوتاسيوم الذي يعتبر من أهم العناصر المفيدة للجسم، أن نقصه يؤدي إلى الضعف والأرق، يخل بنظام نبض القلب.

كما أن الموز مهدئ للأعصاب، ويساعد على التقليل من الضغط والتوتر المصاحب للصيام، وذلك باحتوائه أيضاً على مادة التريبتوفان (Tryptophan)، والتي يقوم الجسم بتحويلها إلى ما يعرف بهرمون السعادة في الجسم (السيروتينين - serotonin) والذي يساعد على الاسترخاء وتحسين مزاج الصائمين خلال شهر رمضان.

ويحتوي البرتقال ما نسبته 87% من الماء، بالإضافة إلى فيتامين ج المكافح للأمراض، ومن ثمّ ينصح بتناول البرتقال كعصير طبيعي أو تناول الثمرة بعد تقشيرها وتقطيعها إلى شرائح يحتوي غني بالألياف الغذائية التي تحفز العصارة الهاضمة في الجهاز الهضمي، وتسهل عمل الأمعاء وعمليات الهضم عموماً، مما يساعد على الوقاية من الإمساك ومعالجته.

ويعتبر العنب من أفضل فواكه الصيف، فهو يحتوي على نسبة كبيرة من الماء، وعلى مضادات الأكسدة مثل مادة الريسفيراترول.

ويحتوي العنب على مواد فعالة ومضادات أكسدة، لها دور كبير في تخفيض نسبة كولسترول الدم، ويحتوي العنب الأحمر بشكل خاص على تراكيز كبيرة من مادة ريسفيراترول Resveratrol التي تساهم في التحكم بمستويات الكولسترول في الجسم.

وينصح الصائم بأن يتناول العنب في رمضان فهو يمنع من تهيج المعدة، وعسر الهضم، والإمساك.

وتحوي الفاكهة المجففة على كمية كبيرة من الفيتامينات تفوق الكمية التي تحتويها الفاكهة العادية، كما تحتوي على الألياف والفركتوز الذي يساعد الصائم في التخلص من الإمساك.

ومن أشهر الفواكه المجففة التين المجفف الذي يحافظ على صحة الكبد والطحال، كما ويمكن اعتبار الفواكه المجففة مصدر طاقة بديل وذو فائدة أعلى من الحلويات الرمضانية لمن يعانون من نقص الوزن في رمضان.