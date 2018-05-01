عن عمر يناهز 43 عاماً.. وفاة أقدم عنكبوت في العالم مقتولاً

باحثون أكدوا أنه كان يعيش حياة هادئة ولم يمت بسبب الشيخوخة

أعلن باحثون أستراليون عن وفاة أقدم العناكب سناً في العالم عن عمر يناهز 43 عاماً، والذي تم رصده سنوات طويلة خلال دراسة طويلة الأمد في أستراليا.

وقال الباحثون إن العنكبوت كان يعيش حياة هادئة تحت الأرض ولم يمت بسبب الشيخوخة إنما قتل بسبب لدغة دبور.

وسمح هذا العنكبوت للعلماء معرفة المزيد حول تصرفات العناكب الموجودة على كل الأراضي الأسترالية، ولا سيما في الحدائق الخاصة.

وأوضحت الباحثة لياندا مايسن من جامعة كورتن في بيرث في ولاية غرب أستراليا "بحسب المعلومات المتوافرة لدينا هذا هو النموذج الأقدم من العناكب، الذي تمت متابعته وسمح عمره الطويل بمعرفة المزيد من المعلومات عن سلوك هذه العناكب والدينامية التي تحكم مجموعاتها".

ويعيش هذا النوع من العناكب بين خمسة أعوام إلى 20 عاماً، ولا يشكل تهديداً كبيراً للبشر، إلا أن لسعته قد تكون مؤلمة للغاية.