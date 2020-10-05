﻿"تعليم شرورة" تقيم لقاء للتعريف بالمنجزات الوطنية للتعليم الإلكتروني بحضور المحافظ

تدشين مسابقة "مدرستي" والمرحلة الثانية من توزيع الأجهزة اللوحية لطلاب التكافل

أقامت إدارة التعليم بمحافظة شرورة اليوم الاثنين اللقاء الخاص بالتعريف بالمنجزات الوطنية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد ومؤشرات ‫منصة مدرستي برعاية محافظ شرورة إبراهيم بن عاطف آل عاطف، وبحضور المجتمع المحلي بالمحافظة والجهات الحكومية.

وقدم مدير تعليم شرورة فهد بن صالح عقالا عرضًا عن منصة مدرستي وجهود الإدارة في التعليم الإلكتروني والإنجازات والمؤشرات التي تم تحقيقها من خلال التعليم عن بُعد مثمنًا الدعم الكبير من خادم الحرمين وولي عهده الأمين وسمو أمير المنطقة ونائبه ومعالي وزير التعليم على الرعاية والاهتمام المستمر لنجاح العمل بمنصة مدرستي للتعليم الإلكتروني.

وألقى محافظ شرورة كلمة تقدم فيها بالشكر لمقام خادم الحرمين وولي عهده الأمين وسمو أمير المنطقة ونائبه على ما تحقق من منجزات وطنية تعليمية بفضل الرعاية والدعم من القيادة الرشيدة، كما حث الجميع على المتابعة والاهتمام بالتعليم الإلكتروني عبر المنصة مقدمًا الشكر لكل منسوبي تعليم شرورة على الجهود التي أسهمت في نجاح استمرار التعليم عبر منصة مدرستي.

كما دشن محافظ شرورة مسابقة مدرستي الرقمية والتي تحظى بدعم من رجل الأعمال الشيخ حسن العبد الجابري، وتم تدشين خلال اللقاء المرحلة الثانية من توزيع الأجهزة اللوحية لطلاب تكافل.