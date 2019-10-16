"غرفة الرياض" تطلق برامج تدريبية نسائية بالمحافظات

بهدف تشجيعهن على استثمار الفرص المتاحة

بحث عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة تنمية الأعمال بالمحافظات بغرفة الرياض، محمد الحمادي، مع لجنة سيدات الأعمال برئاسة عبير الحوقل، سبل دعم قطاع سيدات الأعمال بالمحافظات، ودعمهن في مشاريعهن عبر عدد من البرامج والفعاليات.

وبيّن "الحمادي" أن تشكيل عدد من اللجان المتخصصة بسيدات الأعمال في كل من محافظات (الدوادمي، شقراء، رماح)، بالإضافة إلى وجود فِرَق عمل بمحافظات أخرى كنواة للجان سيدات الأعمال مستقبلًا.

وقالت عبير الحوقل: إن اللجنة عملت على توسيع أنشطتها وفعالياتها خارج مدينة الرياض لتشمل المحافظات؛ مشيرة إلى أهمية قطاع سيدات الأعمال في المحافظات وتشجيعهن على استثمار الفرص المتاحة.

وأكد حضور الاجتماع، أهمية دعم التجارب الحالية لتنمية قطاع سيدات الأعمال في المحافظات، والتي تفاوتت درجة التفاعل معها لأسباب مختلفة، وأوصى الاجتماع بقيام اللجنة بزيارة إلى محافظتي الدوادمي وشقراء، ولقاء لجنة سيدات الأعمال بالفرع؛ للاطلاع عن قرب على تجربة اللجنة هناك، والتعاون معها لتنمية وتطوير هذا القطاع في المحافظات، كذلك تضمين هذه الزيارة لبعض الجولات والمبادرات حسب ما يتم اقتراحه من إدارة الفرع واللجنة المستضيفة.

كما تَطَرّق الاجتماع إلى تنفيذ عدد من البرامج التدريبية للسيدات بالمحافظات؛ حيث أبدى "الحمادي" استعداده لتحمّل جميع تكاليف البرامج التدريبية والتأهيلية التي تتفق عليها لجنة سيدات الأعمال الرئيسية، ولجان سيدات الأعمال بالمحافظات؛ وذلك ضمن البرامج التي كان -وما زال- يدعمها الشيخ فهد الحمادي لتنمية المحافظات.

كما تناول الاجتماع تنظيم عدد من الفعاليات بالمحافظات؛ بما يسهم في دعم الأعمال النسائية بالمحافظات.