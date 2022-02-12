تشاد تدين الهجوم الإرهابي الحوثي بالطائرات المُسيَّرة على مطار أبها

مطالبة المجتمع الدولي بإيجاد حل سريع للأزمة اليمنية وفق قرارات مجلس الأمن

دانت جمهورية تشاد بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية بالطائرات المُسيَّرة على مطار أبها، وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.



وأعربت وزارة الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج عن دعمها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية، مطالبة المجتمع الدولي بإيجاد حل سريع للأزمة اليمنية وفق قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي.