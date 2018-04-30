"‏العيسى" لـ 115 مدرسة بمبانٍ مستأجرة: أقل من شهر على المهلة المحددة

مقدماً شكره لكافة المستثمرين الذين تجاوبوا مع قرار الوزارة

طالب وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى (115 مدرسة أهلية) بسرعة التقدم بخطط لمعالجة التخلص من المباني المستأجرة الغير مخصصة لأغراض تعليمية وفق برنامج تدرج، ملوحا بأنه لم يتبق سوى أقل من شهر على المهلة المحددة.

جاء ذلك في تغريدة دونها العيسى في حسابه بتوتير قال فيها: أتقدم بالشكر والتقدير لكافة المستثمرين في المدارس الأهلية الذين تجاوبوا مع قرار الوزارة بالتخلص من المباني المستأجرة الغير مخصصة لأغراض تعليمية.

وأعرب العيسى عن شكره لكافة المستثمرين في المدارس الأهلية الذين تجاوبوا مع قرار الوزارة بالتخلص من تلك المباني.