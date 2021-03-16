"التحالف": تسهيل نقل 160 مهاجراً أفريقياً جواً من اليمن

أكد أن الحوثيين ارتكبوا انتهاكات جسيمة وبشعة في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن ، تسهيل عملية نقل 160 مهاجرًا أفريقيًا جواً من اليمن، كاشفًا عن ارتكاب المليشيا الحوثية الإرهابية انتهاكات جسيمة وبشعة بحق المهاجرين في صنعاء.

وقال التحالف: عملية نقل المهاجرين تمت برعاية الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية، والمليشيا الحوثية ارتكبت انتهاكًا جسيمًا وبشعًا بحق المهاجرين في صنعاء.

وجاء تسهيل عملية نقل المهاجرين، ضمن الجهود الإنسانية للتحالف.

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16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442 04:18 PM

أكد أن الحوثيين ارتكبوا انتهاكات جسيمة وبشعة في صنعاء

"التحالف": تسهيل نقل 160 مهاجراً أفريقياً جواً من اليمن

محمد المواسي

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن ، تسهيل عملية نقل 160 مهاجرًا أفريقيًا جواً من اليمن، كاشفًا عن ارتكاب المليشيا الحوثية الإرهابية انتهاكات جسيمة وبشعة بحق المهاجرين في صنعاء.

وقال التحالف: عملية نقل المهاجرين تمت برعاية الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية، والمليشيا الحوثية ارتكبت انتهاكًا جسيمًا وبشعًا بحق المهاجرين في صنعاء.

وجاء تسهيل عملية نقل المهاجرين، ضمن الجهود الإنسانية للتحالف.

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