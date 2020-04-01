إندونيسيا: 21 وفاة جديدة بـ"كورونا" وتسجيل 149 إصابة

سجلت إندونيسيا 149 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 1677 حالة.
وأوضح المسؤول في وزارة الصحة أحمد يوريانتو، أن الفيروس قضى على 21 مريضاً؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 157 وفاة في حين شفيت 103 حالات.فيروس كورونا الجديد
ارتفاع عدد الحالات المصابة إلى 1667
سجلت إندونيسيا 149 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 1677 حالة.
وأوضح المسؤول في وزارة الصحة أحمد يوريانتو، أن الفيروس قضى على 21 مريضاً؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 157 وفاة في حين شفيت 103 حالات.