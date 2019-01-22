بسبب فعلتهم في السعودية .. "الشؤون الدينية" التركية تعاقب هؤلاء الأئمة

عقب شكاوى مما فعلوه أثناء الحج والعمرة أمام الفنادق وفي الساحات

أقرّت رئاسة هيئة الشؤون الدينية في تركيا، عقوبة على الأئمة المدخنين، من خلال حرمانهم من المشاركة في بعثات الحج والعمرة.

جاء ذلك حسب ما نص البيان الرسمي الذي بعثت به الهيئة إلى كل الوحدات التابعة لها في 17 يناير الجاري.

ووفق صحيفة "زمان" التركية، أوضح البيان الرسمي الذي حمل توقيع رئيس هيئة الشؤون الدينية البروفيسور علي أرباش؛ أن عديداً من المواطنين تقدّموا بشكاوى بشأن تدخين الأئمة للسجائر أثناء مناسك الحج أو العمرة أمام الفنادق وفي الساحات المفتوحة.

وأشار البيان إلى أنه تقرر عدم إسناد مهام الحج والعمرة إلى الأئمة المدخنين خلال السنوات المقبلة، وأوضح أنه سيتم ترجيح الأئمة الذين لا يدخنون على الأئمة المدخنين خلال مقابلات الاختيار لمناسك الحج التي ستعقد هذا العام.

ويتوجّه سنوياً 70 ألف تركي لأداء مناسك الحج و400 ألف تركي لأداء العمرة عبر رئاسة الشؤون الدينية.