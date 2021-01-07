"المدخلي" ينال الدكتوراه في اللغة العربية من جامعة أم القرى

حصل المحاضر بكلية الآداب قسم اللغة العربية بجامعة جازان أحمد بن حسن علوش مدخلي، على الدرجة العلمية العالية "الدكتوراه" بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى في اللغة العربية وآدابها "تخصص الأدب والنقد الحديث" بجامعة أم القرى في مكة المكرمة.



وجاءت الرسالة بعنوان "شعر محمد الثبيتي في ضوء مستويات القراءة وأنماط التلقي".