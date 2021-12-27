الهجانة العُمانية تواصل عروضها بمهرجان الإبل

المقام في الصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض

واصلت الهجانة الُعمانية عروضها المميزة بفن "الطارق" اليوم ضمن مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض.

ويعد فن "الطارق" أحد الفنون الشعبية العمانية الحماسية، والمكون من شاعرين يردد أبياتهم أفراد من الفرقة بالزي العُماني التراثي مع إبل العرضة المزينة بأدوات الزينة التقليدية، والتي لاقت استحسان وتفاعل الجماهير الحاضرة في ميدان العرض، كما شهد ميدان العرض حضور الإبل العمانية، والسيارات الكلاسيكية التي أضفت على الفنون والعروض الشعبية شيئاً من عبق الماضي الجميل.