فتش عن "المقلاة".. توقيف سعودي بسبب ادعاء من فتاة أمريكية

قدّمت بلاغاً دعمته بتقارير طبية وصور لإصابتها.. وقابله بالنفي

يواجه طالب طيران سعودي في مدينة لوغان بولاية يوتا الأمريكية، تهماً بالاعتداء على فتاة أمريكية بمقلاة والتهديد بالعنف.

ووفقاً لتقرير صحيفة "gebhardt daily" الأمريكية، فإن الحادثة وقعت في 14 ديسمبر 2019، حين تقدمت المدعية ببلاغ ضد المدعى عليه (23 عاماً)، وقدمت تقارير طبية وصوراً لإصابتها لدعم مزاعمها.

وأوقفت الشرطة المتهم بعدة تهم من بينها الضرب بالمقلاة والتهديد بالعنف، موضحاً بيان الشرطة أن خلافاً وقع بين الطرفين وقام المتهم بإحضار مقلاة من مطبخ منزله وقام بضرب الفتاة بها في رأسها ولكمها ووضع يده على حلقها.

وأشار البيان الى أن الشرطة استجوبت المدعى عليه في وقت سابق هذا الأسبوع، الذي نفى التهم الموجهة إليه، مشيراً إلى أنه أحضر المقلاة من منزله بقصد تخويف الفتاة إلا أنها سحبتها من يده وقامت بضربه بها، كما نفى ضربها أو وضع يده على حلقها.

وكشفت الشرطة أنه تم توقيف المتهم إلى حين تحديد المحكمة موعداً لنظر القضية.