بالصور.. مليون طالب وطالبة يحتفون باليوم الوطني 91 للمملكة

تحت شعار "هي لنا دار".. على مدى أسبوع دراسي كامل

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الأحد، فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 91 تحت شعار "هي لنا دار"، في جميع مكاتب ومقرات الإدارة ومدارس المنطقة بمختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات.

حضر مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، حفل الإدارة الذي نفذته العلاقات العامة بهذه المناسبة مع قيادات الإدارة ومنسوبيها؛ وفقًا للإجراءات الوقائية.

وأكد مدير عام التعليم بالرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، والذكرى الخالدة لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز -رحمه الله- يأتي من منطلق إبراز الدور العظيم الذي قام به المؤسس في توحيد وبناء هذا الوطن الشامخ، وترسيخ الاعتزاز بالدين ثم الولاء للمليك والانتماء للوطن، إلى جانب تأكيد مضامين رؤية المملكة "2030" في تعميق الإيجابية والروح الوطنية لدى أبنائنا الطلاب والطالبات وربطهم بماضيهم العريق، والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، والتذكير بنعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وأوضح أن فعاليات وبرامج الاحتفاء باليوم الوطني انطلقت اليوم "عن بُعد" في مدارس المرحلة الابتدائية، وحضوريًّا للمرحلتين المتوسطة والثانوية على مدى أسبوع دراسي كامل اعتبارًا من الأحد القادم الموافق 2/19 إلى الخميس الموافق 1443/2/23هـ.

كما أقامت الإدارات النسائية بالإدارة احتفالًا بالذكرى السنوية لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -رحمه الله- بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، فتح بنت عبد الله العرفج.

واستُهلّ الحفل بالنشيد الوطني السعودي، ثم كلمة لمساعدة المدير العام للشؤون التعليمية، فتح العرفج، هنأت فيها القيادة الرشيدة والشعب السعودي ومنسوبي التعليم، بحلول الذكرى العطرة الخالدة لوطننا العزيز، سائلة الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان ويحفظ السعودية حكامًا وشعبًا.

واكتست مدارس البنين والبنات باللون الأخضر. فيما ألقى المعلمون والمعلمات كلمات للطلاب والطالبات في بداية الحصص؛ تذكيرًا وتمجيدًا للوطن وتعزيزًا للانتماء الوطني.

من جانبه أوضح مدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أنور أبوعباة، أن الاحتفاء باليوم الوطني لهذا العام يتضمن 14 فعالية نوعية سيجري تنفيذها حضوريًّا أو "عن بُعد" في كل المدارس ومكاتب التعليم ومقرات إدارة التعليم.

كما نوّه إلى أن برامج الاحتفاء تتضمن مهرجانًا سيقام اليوم في سوق صحاري مول بعنوان: "هي لنا دار"، ويتضمّن مسرحًا للطفل ومرسمًا فنيًّا وتعليمًا للخط العربي ومجموعة من الألعاب والمسابقات الترفيهية، مشيرًا إلى تقديم جوائز وهدايا قيمة للمشاركين.

وأضاف أن برامج الاحتفاء تتضمن أيضًا فعالية بعنوان "عاشقينك يا وطن"، ضمن فعاليات في المرافق العامة والمنتزهات والحدائق والمعالم الوطنية.

ولفت إلى أن برامج الاحتفاء تتضمن فعالية بعنوان "حارة أجدادي"، وهي فعالية للألعاب الشعبية والمهارات الحركية.

من جهتها قالت مديرة نشاط الطالبات الدكتورة إيمان الدريهم: إن أجندة الاحتفاء باليوم الوطني تزخر بالعديد من الفعاليات؛ منها "دون حدك يا وطن"، وهي فعالية تستذكر دور جنودنا البواسل للذود عن حياض الدين والوطن، وفعالية "البيارق الخضراء" التي تهدف للتعريف بتقاليد العلم السعودي وتقدير أهميته ومكانته.

وكذلك فعالية "عبية" التي يجري فيها رواية قصة الملك عبد العزيز، وفتح الرياض، وبداية عهد الدولة السعودية الثالثة. وتشتمل على العرضة السعودية وبطولة للفروسية على كأس اليوم الوطني، وأركان فنية متنوعة.

كما تضمنت خطة الاحتفاء فعالية "قصة لأمجاد" التي يتم خلالها زيارة الأماكن التاريخية والتراثية، بالإضافة إلى خريطة تفاعلية إلكترونية بعنوان "مدن وأماكن"، يتم من خلالها استعراض مدن ومناطق المملكة والتعرف على أهم المعالم والأحداث التاريخية.