نيجيريا تعلن إعادة فتح المؤسسات التعليمية 12 أكتوبر

بعد تراجع إصابات كورونا

أعلنت سلطات نيجيريا، أنه ستتم إعادة فتح المدارس للمرحلتين الإعدادية والثانوية في البلاد ابتداءً من 12 أكتوبر الجاري، وذلك إثر تراجع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت نيجيريا قد أغلقت مدارسها خلال شهر مارس الماضي، إثر انتشار فيروس كورونا، وأعلنت السلطات شهر سبتمبر الماضي إعادة فتح الأقسام التي يحضر طلابها لشهادات.

وتراجع المعدل اليومي للإصابات في نيجيريا من 700 كانت تُسجل في يوليو وأغسطس، إلى 200 إصابة في الوقت الحالي.