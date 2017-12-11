نائب أمير مكة يوجه بدراسة سحب مشروع واجهة رابغ البحرية ويرصد جواً

التقى الشباب واستمع لمطالبهم ووقف ميدانياً على عددٍ من المشاريع

وجّه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، بدراسة سحب مشروع تطوير الواجهة البحرية برابغ من المقاول المنفذ بشكل عاجل، وذلك بسبب رداءة التنفيذ خصوصا في أعمال الرصف والممرات.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الإثنين لمحافظة رابغ والتي التقى فيها الأهالي والشباب واستمع لمطالبهم كما وقف ميدانيا على عدد من المشاريع وزار شركات صناعية بالمحافظة، وفي هذا الصدد وجه أيضا بتشكيل فريق عمل من الإمارة والشركات العاملة في رابغ لإعداد برنامج خدمة اجتماعية يسهم في خدمة سكان المحافظة والقرى المجاورة لها وظيفيا وتنمويا على أن تتولى هذه الشركات تنفيذه.

واستهل نائب أمير منطقة مكة المكرمة زيارته بالاطلاع على معرض ‎ملتقى مكة الثقافي تحت شعار كيف نكون قدوة والذي تشارك فيه ٢٠ جهة حكومية وأهلية.

ثم انتقل الأمير عبدالله بن بندر إلى مشروع تطوير وتحسين الواجهة البحرية بمحافظة رابغ والذي يقع على مساحة 120 ألف م2 ويضم 18 نافورة ومجسما ويحوي مسطحات خضراء تقع على مساحة 5 آلاف م2 وقد بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 95%.

وخلال الجولة زار فرع جامعة الملك عبدالعزيز برابغ واطلع على عدد من المشاريع الجاري تنفذيها ومن بينها إنشاء ١٥ مبنى لطلاب و ١٠ مباني للطالبات، ووقف ميدانيا على مشروع المستشفى الجامعي الذي تقدر طاقته الاستيعابية بنحو ٤٠٠ سرير وقد بلغت نسبة الإنجاز فيه ١٥٪.

واستمع الأمير عبدالله بن بندر إلى شرح عن الأقسام العلمية بالكليات والبالغ عددها 37 قسما تشمل كلية العلوم والآداب وتضم 8 أقسام، وكلية الهندسة وتضم 6 أقسام وكلية الطب وتضم 13 قسماً ، وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات وتضم 3 أقسام وكلية الأعمال وتضم 7 أقسام.

وتخلل الزيارة حوار مباشر بين الأمير عبدالله بن بندر وأهالي وشباب المحافظة استمع فيه للعديد من المقترحات والرؤى التنموية.

بعد ذلك توجه نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى شركة بترورابغ واستمع إلى شرح عن الشركة التي تقع على مساحة 27 مليون م2 وتضم 22 معمل انتاج، فيما بلغت نسبة السعودة في الشركة 70% ، 20% منها من أبناء المحافظة، ويعمل في الشركة 4000 موظف وموظفة فيما تم تدريب 6700 متدرب وتم توظيف 175 موظف وموظفة من حديثي التخرج كما تم تدريب 260 ضمن البرامج الصيفية.

وزار الأمير عبدالله بن بندر شركة كابلات جدة والتي أسهمت في توظيف نحو 160 شاب من أبناء رابغ والمراكز والقرى المجاورة لها، كذلك شركة قنبر دويداغ للخرسانة الجاهزة والتي قدمت خدمة التوظيف لقرابة 55 شابا من أبناء رابغ والمناطق المجاورة لها.

وانتقل نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى مطار رابغ حيث استقل طائرة من نوع سيسنا في رحلة جوية على المحافظة.

وختم زيارته بزيارة محطة رابغ لتوليد الكهرباء والتي تنتج 7.1 جيجا وات ويعمل فيها نحو 700 موظف سعودي يشكلون 80% من إجمالي الموظفين في المحطة، أعقب ذلك زيارة مصنع المتحدة للأسمنت.

ويواصل نائب أمير منطقة مكة المكرمة غدا الثلاثاء جولاته على محافظات المنطقة بزيارة محافظة الطائف.

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رصد ملاحظات في التنفيذ خاصة بالأرصفة والممرات

"عبدالله بن بندر" يوجّه بسحب مشروع تطوير كورنيش رابغ من المقاول

وجَّه نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير عبدالله بن بندر، قبل قليل، بسحب مشروع تطوير كورنيش رابغ من المقاول.

يأتي ذلك بعد أن وقف الأمير ميدانياً على مشروع تطوير وتحسين الكورنيش بالواجهة البحرية بمحافظة رابغ، ورصده ملاحظات في التنفيذ خاصة ما يتعلق بالأرصفة والممرات.