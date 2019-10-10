الرئيس الأمريكي يؤكد مقتل خبير صنع القنابل في تنظيم القاعدة

العقل المدبر لعملية تفجير فاشلة لطائرة عام 2009

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيان أوردته "رويترز" اليوم (الخميس)، أن خبير صنع القنابل في تنظيم القاعدة إبراهيم حسن العسيري قتل قبل عامين في عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن.

ومن المعتقد أن "العسيري" كان العقل المدبر لعملية تفجير فاشلة لطائرة متجهة للولايات المتحدة عام 2009.

وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا العام الماضي إنهم واثقون أن العسيري قتل لكن آخرين حذروا في ذلك الوقت من أن الدلائل غير قاطعة.