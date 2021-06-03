"الضريبة والجمارك" تحبط محاولة تهريب أكثر من مليون حبة ألعاب نارية

عُثر عليها مخبأة داخل إرسالية بضائع واردة عبر الميناء الجاف بالرياض

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محاولة تهريب (1،191،200) حبة ألعاب نارية.

وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر" إنه "عُثر عليها مخبأة داخل إرسالية بضائع منوعة واردة عبر الميناء الجاف بالرياض". (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 11:09 PM

عُثر عليها مخبأة داخل إرسالية بضائع واردة عبر الميناء الجاف بالرياض

"الضريبة والجمارك" تحبط محاولة تهريب أكثر من مليون حبة ألعاب نارية

ذياب الشمري

الرياض

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أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محاولة تهريب (1،191،200) حبة ألعاب نارية.

وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر" إنه "عُثر عليها مخبأة داخل إرسالية بضائع منوعة واردة عبر الميناء الجاف بالرياض". (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)

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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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