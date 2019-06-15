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بعد انتشار معلومات عن تحويله لمركز صحي

"صحة تبوك": لا إغلاق لمستشفى أبو راكة وتطوير الخدمات الصحية مستمر

أكدت الشؤون الصحية بمنطقة تبوك عدم صحة إقفال مستشفى أبو راكة، وذلك بعد انتشار شائعة إغلاقه وتحويله لمركز صحي.

وقال المتحدث الإعلامي لصحة تبوك هاني المطيري: "لا صحة لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إقفال مستشفى أبو راكة".

وأكد أن إدارته تنفي ذلك الخبر وأنه لا صحة له، مشيرًا إلى أن الخدمات الصحية في المستشفى كما هي، والعمل مستمر على تطويرها.