"اليوبي" يرعى حفل جامعة المؤسس باليوم الدولي لمكافحة الفساد

ويدشن "ميثاق النزاهة" لتعزيز قيم الأمانة العلمية

رعى مدير جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، الاثنين، فعاليات احتفاء الجامعة باليوم الدولي لمكافحة الفساد، والذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب ممثلة في نادي "نزاهة"، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة".

ودشن خلال الاحتفاء، "ميثاق النزاهة"، والذي يساهم في تعزيز قيم النزاهة والأمانة العلمية والمهنية، بمسرح عمادة شؤون الطلاب 26.

ووجه الدكتور عبدالرحمن اليوبي، أثناء الاحتفاء والذي حضره وكلاء الجامعة وعمداء وكلاء الكليات وطلاب الجامعة ومنسوبيها، بتخصيص أيقونة لـ"ميثاق النزاهة" على الصفحة الرئيسية في الموقع الإلكتروني للجامعة لتسهيل وصول واطلع ومشاركة منسوبي وطلاب وطالبات الجامعة في الميثاق والذي يلتزم من خلاله المشارك فيه بتطبيق قيم نزاهة ومحاربة الفساد وأن يكون عونًا في تعزيزها ونشرها، وعدم الإخلال بالأخلاقيات والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.

وقدمت فعاليات الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد، ندوة بعنوان "أخلاقيات التعامل لتعزيز النزاهة المجتمعية" للمساهمة في نشر أخلاقيات الذوق العام والتعامل مع زوار السعودية من دول العالم المختلفة للحج والعمرة أو للسياحة، قدمها الدكتور ثامر العمري من كلية السياحة.

وتجول مدير الجامعة في المعرض المصاحب للاحتفاء، والذي شمل مشاركات طلاب وطالبات الجامعة، وهي لوحات فنية، صور فوتوغرافية، بالإضافة إلى مشاركات الأندية الطلابية، وهي نادي نزاهة، ونادي الجوالة ونادي التصوير والإنتاج الإعلامي، وإدارة العمل التطوعي، ونادي "يرانا"، كما تم عرض مشاركات كلية السياحة ومعهد اللغة الإنجليزية.

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم وعرض مرئي لجهود الجامعة في نشر النزاهة ومحاربة الفساد من خلال العديد من البرامج والأنشطة والمسابقات وورش العمل، بعد ذلك قدم نادي المسرح مشهدًا مسرحيًا بعنوان "نزية ولكن".

وأوضح مدير الجامعة، خلال الكلمة التي ألقاها في الحفل، أن الجامعة والتزامًا بتوجيهات قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – وسمو ولي العهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله - الرامية إلى مكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله، تسعى من خلال الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد، إلى تعزز السلوك القويم المستمد من مبادئ الشرع الحنيف في نفوس أبنائنا وبناتنا من خلال استراتيجية واضحة تشمل جميع قطاعات الجامعة، بهدف الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 وصولًا إلى مجتمع طموح ومجتمع حيوي ينعم بالنزاهة بكل أنماطها.

وقدم مدير الجامعة، التهنئة لكل الفائزين في مسابقة نزاهة. كما قدم شكره الجزيل لعمادة شؤون الطلاب على جهودها المتميزة في نشر قيم نزاهة.

بعد ذلك كرم الفائزين في مسابقة نزاهة والكليات والجهات والأندية الطلابية المشاركة في فعاليات وبرامج احتفاء الجامعة باليوم الدولي لمكافحة الفساد.

من جانبه بين عميد شؤون الطلاب، الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن العمادة ممثلة في نادي نزاهة وبمشاركة الأندية الطلابية نفذت العديد من البرامج والأنشطة التوعوية في مختلف المجالات كالندوات الحوارية وورش العمل والدورات التأهيلية والمسابقات الثقافية والعروض المسرحية والمعارض الفنية والصور وغيرها من الأنشطة المجتمعية لمنسوبي الجامعة، والتي تساهم في تعزيز النزاهة وتوضيح أثر ومخاطر الفساد على الأفراد والمجتمع.