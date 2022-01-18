"آل جابر" يلتقي بالقائمَين بأعمال سفارتَيْ أمريكا لدى المملكة واليمن

لمناقشة الوضع السياسي والاقتصادي والجهود الرامية لتحقيق السلام في البلاد

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في الرياض، اليوم، بالقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كاثرين ويستلي.



وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع السياسي والاقتصادي والجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن، إضافةً إلى إدانة استمرار اعتداءات المبليشيات الحوثية الإرهابية على المواقع المدنية والاقتصادية في المملكة، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة يوم أمس، ورفضهم لوقف إطلاق النار وهجومهم المستمر على الشعب اليمني.