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من إجمالي 3402 حالة إصابة أعلنت عنها "الصحة" في تقريرها اليومي

401 في الرياض.. 7 مدن تسجل نصف إصابات كورونا الجديدة

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أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1628 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في 7 مدن ضمن التقرير اليومي، فيما عادت الرياض إلى المرتبة الأولى برقم الحالات.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3402 حالة إصابة جديدة، من بينها الرياض في المرتبة الأولى، بـ 401 حالة و283 حالة في الدمام، و173 حالة في القطيف والهفوف 229 ومكة المكرمة 198 حالة والطائف 172 وجدة 172 حالة.