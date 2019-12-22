صلاح أفضل لاعب.. وإدواردو ينال البرونزية

حقَّق البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب خط وسط فريق الهلال، المركز الثالث والكرة البرونزية في جائزة أفضل لاعب في مونديال كأس العالم للأندية.

ونجح المصري محمد صلاح، لاعب خط هجوم فريق ليفربول الإنجليزي، في نيل المركز الأول والكرة الذهبية.

وذهبت الكرة الفضية والمركز الثاني للبرازيلي برونو هنريكي، لاعب خط هجوم فريق فلامنجو البرازيلي.

وجاءت جائزة اللعب النظيف من نصيب فريق الترجي التونسي.