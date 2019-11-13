مدير البيئة بجازان يستعرض مع ممثل "إيفاد" دعم مزارع البن والمانجو

شدد على تنفيذ المشروع في الوقت المحدد

اجتمع مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان محمد بن علي آل عطيف، اليوم الأربعاء ومهندسي الإدارة، مع ممثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، حيث تم خلال الاجتماع استعراض الخطة التفصيلية لمشروع عقد المساعدة التقنية لدعم وتنمية سلاسل القيمة للبن والمانجو .

ويهدف ذلك لتنفيذه في (60) مزرعة نموذجية لإنتاج البن، و(10) مزارع لإنتاج المانجو، تشتمل على تجهيز الأرض من حيث الحراثة وتوفير الشتلات ونظام الري الحديث، وتوفير المبيدات والأسمدة، ومعدات وأدوات الحصاد، وأيضاً إعداد المؤشرات الجغرافية وإنشاء المنصات التسويقية المكانية والإلكترونية، وإنشاء مركز الخدمة الزراعية، بالإضافة لمركز تدريب ووحدة ما بعد الحصاد، ووحدة التخزين وتم تبادل الآراء ووجهات النظر للمشروع .

واختتم الاجتماع بالشكر لجميع العاملين على المشروع، مشدداً على تنفيذ المشروع في الوقت المحدد، واستفادة المنطقة بأكبر قدر ممكن من عوائد المشروع .