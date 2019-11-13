مدير البيئة بجازان يستعرض مع ممثل "إيفاد" دعم مزارع البن والمانجو

شدد على تنفيذ المشروع في الوقت المحدد

اجتمع مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان محمد بن علي آل عطيف، اليوم الأربعاء ومهندسي الإدارة، مع ممثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، حيث تم خلال الاجتماع استعراض الخطة التفصيلية لمشروع عقد المساعدة التقنية لدعم وتنمية سلاسل القيمة للبن والمانجو .

ويهدف ذلك لتنفيذه في (60) مزرعة نموذجية لإنتاج البن، و(10) مزارع لإنتاج المانجو، تشتمل على تجهيز الأرض من حيث الحراثة وتوفير الشتلات ونظام الري الحديث، وتوفير المبيدات والأسمدة، ومعدات وأدوات الحصاد، وأيضاً إعداد المؤشرات الجغرافية وإنشاء المنصات التسويقية المكانية والإلكترونية، وإنشاء مركز الخدمة الزراعية، بالإضافة لمركز تدريب ووحدة ما بعد الحصاد، ووحدة التخزين وتم تبادل الآراء ووجهات النظر للمشروع .

واختتم الاجتماع بالشكر لجميع العاملين على المشروع، مشدداً على تنفيذ المشروع في الوقت المحدد، واستفادة المنطقة بأكبر قدر ممكن من عوائد المشروع .

إيفاد البن المانجو وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان

3

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441 05:53 PM

شدد على تنفيذ المشروع في الوقت المحدد

مدير البيئة بجازان يستعرض مع ممثل "إيفاد" دعم مزارع البن والمانجو

صحيفة سبق الإلكترونية

جازان

1 489

اجتمع مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان محمد بن علي آل عطيف، اليوم الأربعاء ومهندسي الإدارة، مع ممثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، حيث تم خلال الاجتماع استعراض الخطة التفصيلية لمشروع عقد المساعدة التقنية لدعم وتنمية سلاسل القيمة للبن والمانجو .

ويهدف ذلك لتنفيذه في (60) مزرعة نموذجية لإنتاج البن، و(10) مزارع لإنتاج المانجو، تشتمل على تجهيز الأرض من حيث الحراثة وتوفير الشتلات ونظام الري الحديث، وتوفير المبيدات والأسمدة، ومعدات وأدوات الحصاد، وأيضاً إعداد المؤشرات الجغرافية وإنشاء المنصات التسويقية المكانية والإلكترونية، وإنشاء مركز الخدمة الزراعية، بالإضافة لمركز تدريب ووحدة ما بعد الحصاد، ووحدة التخزين وتم تبادل الآراء ووجهات النظر للمشروع .

واختتم الاجتماع بالشكر لجميع العاملين على المشروع، مشدداً على تنفيذ المشروع في الوقت المحدد، واستفادة المنطقة بأكبر قدر ممكن من عوائد المشروع .

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

إيفاد البن المانجو وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019