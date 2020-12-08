"الرفاعي" يحصل على الدكتوراه من جامعة دبلن

حصل المقدم المهندس رائد بن محمد الرفاعي قائد سرب الصيانة بقاعدة الملك عبدالله الجوية، على درجة الدكتوراه من جامعة مدينة دبلن بجمهورية أيرلندا، بعد مناقشة رسالته في تخصص الهندسة الميكانيكية/ الطاقة المتجددة.

خالص التهاني والتبريكات للمقدم المهندس دكتور رائد الرفاعي، مع الأمنيات له بدوام التوفيق والمزيد من التقدم والنجاح.