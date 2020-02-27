تخليد اسم "ضحية شيول مصنع الكسارة" على إحدى قاعات "أمانة مكة"

موافقة من "القويحص" في حفل الموظفين المتقاعدين بحضور شقيق "الدعدي"

وافق أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، على إطلاق اسم الفقيد "ناصر الدعدي" على إحدى القاعات الرئيسية بمبنى الإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم؛ تخليدًا لذكراه، والذي وافته المنية قبل أسبوعين أثناء أداء مهامه ضمن حملة نفّذتها البلدية لإغلاق مصنع كسارة مخالف بالمشاعر المقدسة.. وقد جاءت الموافقة بحضور شقيق "الدعدي" أثناء الحفل السنوي لتكريم الموظفين المتقاعدين.

وكان الموظف الراحل "الدعدي" -رحمه الله تعالى- يقوم بمحاولة إطفاء محرك الشيول وتغيير مكانه؛ إلا أن القدَر كان أسرع، وتدحرج الشيول على الموظف وأرداه صريعًا؛ حيث كان بمنحدر.

يُذكر أن شرطة العزيزية بمكة المكرمة، فتحت ملف تحقيق حول الحادثة في حينها، وحررت شهادة زملاء الموظف المتوفى ومَحاضر الضبط الخاصة بمرور العاصمة المقدسة، ثم أحيلت الواقعة إلى النيابة العامة، التي أعادت الملف إلى الشرطة لعدم وجود شبهة جنائية.

وكانت "سبق" قد انفردت أمس بنشر تفاصيل وفاة موظف بلدية بمكة المكرمة، أثناء أداء مهامه، ضمن حملة نفّذتها البلدية لإغلاق مصنع كسارة مخالف بالمشاعر المقدسة.

هذا وقد جاءت هذه الموافقة خلال رعاية أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، أمس، الحفلَ السنوي لتكريم الموظفين المتقاعدين لعام 1441هـ تحت عنوان "كفيت ووفيت"؛ تقديرًا وعرفانًا لجهودهم المخلصة التي بذلوها طيلة فترة عملهم بالأمانة، بحضور وكلاء الأمين ومديري الإدارات ومنسوبي الأمانة المتقاعدين البالغ عددهم 63 موظفًا؛ وذلك بالمركز الحضاري بحي العكيشية بمكة المكرمة.