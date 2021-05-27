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بحثا عبر لقاء افتراضي عددًا من الموضوعات في المجال

"العواد" يستعرض إصلاحات المملكة بحقوق الإنسان مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي

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عقد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العمل وحقوق الإنسان والديمقراطية بالولايات المتحدة الأمريكية كريستوف لو مون -عبر الاتصال المرئي- اجتماعاً بحثا فيه عددًا من الموضوعات في مجال حقوق الإنسان.



وتناول العواد الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها المملكة في مجال حقوق الإنسان بتوجيه من القيادة الرشيدة.