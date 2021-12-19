رئيس " الطيران المدني" : جار العمل على تخصيص مطار أبها والطائف والقصيم

قال: "الهيئة" ستكون مشرعاً ومنظماً كخطوة نحو التخصيص والمأسسة

كشف رئيس هيئة الطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج عن أنه سيتم مع بداية العام 2022 المقبل تحويل 22 مطاراً إلى شركة المطارات القابضة، مشيراً بأنها خطوة نحو التخصيص والمأسسة حيث ستكون الهيئة، كما وجه المقام السامي، مشرعاً ومنظماً وتحيل إنشاء المطارات وإدارتها إلى شركة مطارات القابضة والشركات التابعة.

وأضاف "الدعيلج" أن هناك عملاً موازياً وهو تخصيص ثلاثة مطارات، هي مطار أبها ومطار الطائف ومطار القصيم.

وأكد "الدعيلج" اليوم على هامش تدشين وزير النقل لتوسعة محطة سال بمطار جدة، أن التصاميم والدراسات الأقتصادية والمالية والفنية جارية لتحويل مطار أبها للتخصيص وكذلك الطائف والقصيم.

وبين "الدعيلج" أت توسعة محطة سال هي خطوة مهمة لتحقيق المستهدفات التي وضعها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للإستراتيجية الوطنية للطيران، ومن أهمها موضوع النقل الجوي وزيادة السعة في المطارات من 800 ألف طن في عام 2019 م وصولاً إلى 4 ملايين ونصف طن بحلول عام 2030م.

وأضاف "الدعيلج" أن المنشأة التي دشن توسعتها وزير النقل اليوم وصلت إلى 1,1 مليون طن وفي التوسعة القادمة لعام 2024 م ستصل إلى 2,5 مليون طن، ويمثل أكثر من 50% من المستهدف على مستوى الوطن.

وأكد أنه يعد إنجازاً مهماً أثبتت فعاليته تكاتف جميع الجهات الحكومية، سواء في قطاع الطيران المدني أو في قطاع الجمارك والزكاة والضريبة والدخل أو في الخطوط السعودية شركة سال حيث أثبتت التكامل والتفاعل المميز.