سلطنة عمان: إجمالي إصابات كورونا 85.928 حالة

الكويت: شفاء 433 من الفيروس والمتعافون 77 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 85928 إصابة والوفيات 689 والمتعافون 81024؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94.2%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 48؛ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 416 والمنومين في العناية المركزة 154.

من ناحية أخرى، أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، شفاء 433 حالة من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 77 ألفًا و657 حالة.

وقال وزير الصحة الكويتي: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ433 من الفيروس؛ مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم للجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.