200 رائدة نشاط و50 مشرفة تربوية يجتمعنَّ في ملتقى "إثراء رائدة"

نفذته إدارة نشاط الطالبات بتعليم الرياض

نفذت إدارة نشاط الطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرِّياض، صباح الخميس، ملتقى "إثراء رائدة"، في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي.

حضرت الملتقى، مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، فتح بنت عبدالله العرفج، وكوكبة من قيادات التعليم، و٢٠٠ رائدة نشاط، وخمسون مشرفة تربوية.

استهل البرنامج بآيات من الذكر الحكيم تلاها النشيد الوطنيّ السعوديّ، ثم رحّبت رائدة النشاط بمكتب تعليم وسط، زينب المطرودي، بالحاضرات، بعدها عُرِض فيلم عن إنجازات إدارة النشاط، وآخر عن إنجازات الأندية الموسميَّة لهذا العام، ثم قدَّمت رئيسة وحدة النشاط بمكتب تعليم شمال، بدرية المطيري، ورقة عمل عن إدارة المشاريع الوزارية في مكاتب التعليم والمدارس.

وقدّمت مشرفة النشاط، الدكتورة هياء الضرمان، ورقة عمل، ناقشت فيها رائدت النشاط في "الجودة والتميز في تنفيذ الأنشطة غير الصفية".

وأشارت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية المكلفة، إلى أهمية النشاط غير الصفي في الميدان، سواء كانت مادية متمثلة في مخرجاته، أو معنوية متمثلة في بناء شخصية الطالبة وتنمية مهاراتها وتجويد منتجاتها.

وقالت "العرفج": الأنشطة غير الصفية عالم آخر للطالبة، عالم جميل تُظهر من خلاله قدراتها.

وأضافت: في هذا الملتقى الجميل نثري بعضنا البعض بتجاربنا الإيجابية وبممارساتنا الهادفة وحتى أخطائنا التي وقعنا فيها نتعلم منها ونتخطاها وصولاً إلى الأداء الصحيح الذي يصل بنا إلى القمة، بإذن الله تعالى.

وشكرت "العرفج" كل من كان له بصمة بيضاء في النشاط الطلابي في الميدان لبذلهنَّ الجهد الأقصى للوصول إلى المخرجات الإيجابية التي نفخر ونفاخر بها، فتصل بنات الوطن إلى المستويات الأولى في أغلب المسابقات والمنافسات التي نخوضها محلياً ودولياً وإقليمياً.

من جانبها، قالت مديرة إدارة النشاط، الدكتورة إيمان الدريهم، إن وزارة التعليم تبذل جهوداً حثيثة وتخطط للبرامج الهادفة التي تواكب رؤية وطننا الطموحة.

وأضافت: المشروعات المركزية أحد هذه البرامج المبنية على خطط مدروسة ومنظمة يتعامل معها المتعلم ويختار برغبته وتلقائيته لترفع من مستواه العلمي، الثقافي الفني، والمهني، وتساهم في بناء الشخصية المتوازنة وتبرز مواهب المتعلمين فتجعلهم أفراداً ناجحين يخدمون مجتمعاتهم ووطنهم الغالي.

ولفتت "الدريهم" إلى أن الملتقيات تعد ركيزة أساسية للإنماء المهني والتطوير الذاتي في المجال التربوي عامة وفي مجال الأنشطة اللاصفية خاصة.

وباركت للطالبات الفائزات بالمراكز الأولى في المسابقات المحلية، والدولية، والإقليمية.

وقالت لبناتها الفائزات: "أنتن النماذج المشرفة من طالباتنا المُتميِّزات، والمُشرقة في فضاء الإبداع. أنتن بداية انطلاقة لعطاءات جديدة مُتألقة، بإذن الله".

وختمت حديثها بقولها: لا يسعني إلا أن أختم بما جاء في رؤية ۲۰۳۰ على لسان الأمير الطموح: "لسنا قلقين على مستقبل المملكة بل نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً قادرين على صنعه بعون الله ثم بثرواتنا البشرية والطبيعية والمكتسبة التي أنعم الله بها علينا".

يذكر أن هذه الملتقيات ترفع كفاءة رائدة النشاط في المدارس لإثراء ساعة النشاط بتجارب مميزة تنمي مواهب الطالبات وتقدّم حلولاً لمختلف التحديات التي تواجه النشاط غير الصفي، وتتيح الفرصة لإبراز مواهب رائدات النشاط والمعلمات والطالبات وتبني جسور التواصل العلمي بين رائدات النشاط والطالبات.