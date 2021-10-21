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قرأن على معلماتهن المصحف كاملاً غيبًا ليتوجن في الختام بالإجازة

مركز "حافظة" بجدة يحتفي بتخريج 36 مجازة في القراءات القرآنية

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احتفى مركز حافظة للإجازات القرآنية التابع للقسم النسائي بجمعية خيركم بجدة بتخريج الدفعة السابعة من حلقة منظومتي الشاطبية والدرة في القراءات العشر، والدفعة الثامنة من حلقة الشاطبية في القراءات السبع عن بعد.



وتفصيلاً، بلغ عدد المكرمات 36 مجازة من داخل المملكة وخارجها ، هنّ حصيلة عام كامل، وقد قرأن على معلماتهن المصحف كاملاً غيبًا ليتوجن في الختام بمنحهن الإجازة.



وبهذه المناسبة، أوضحت مديرة مركز حافظة إيمان باشميل أن المركز منذ انطلاقته منح الإجازة لأكثر من 440 طالبة من مختلف مناطق المملكة والعالم، وقد جاءت انطلاقته لعدة أهداف أهمها : تخريج المجازات بالقراءات المتواترة بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إعداد قيادات قرآنية تعليمية، تلبية حاجة المؤسسات التعليمية والقرآنية من معلمات القرآن الكريم، وتقديم الاستشارات لهذه المؤسسات وإيجاد مرجعية علمية لبرنامج الإقراء والإجازة بخيركم للمحافظة على صحة الإسناد.