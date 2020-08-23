مكة.. إغلاق مستودع و5 منشآت تجارية خالفت تعليمات "كورونا"

خلال 27 جولة رقابية ضمن جهود المحافظة على الصحة العامة

نفذت وكالة البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مؤخراً 27 جولة رقابية على المُنشآت التجارية ضمن نطاق البلدية، في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية قامت بإغلاق 5 مُنشآت تجارية لمخالفتها البروتوكولات الوقائية، إلى جانب إغلاق مستودع مخالف لبيع الأحذية والملابس الجاهزة.

وأشار المهندس عمر المالكي إلى جهود البلدية لمكافحة الباعة الجائلين المخالفين بالحدائق العامة، حيث تم مصادرة 483 كجم خضراوات وفواكه، وجرى تسليمها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إضافةً إلى مصادرة 4 عربات مُتنقلة لبيع الخضراوات والفواكه.

وأكَّد "المالكي" تكثيف الحملات وتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية على المحال التجارية، للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، والحرص على التصدي لجميع المخالفات، داعيًا الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.