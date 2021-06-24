"الأرصاد" ينبه من حالة أمطار رعدية على جازان تتواصل حتى 8 مساء

المركز: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الدائر بني مالك، الريث، العارضة، فيفا، هروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساء.