





54

لعدد من المراتب المختلفة للاستفادة من عطاءاتهم بمختلف الإدارات

بالأسماء .. أمير الباحة يصدر قراراً بترقية ٥٣ من منسوبي الإمارة

صدرت موافقة أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز؛ بترقية ٥٣ موظفاً من منسوبي إمارة المنطقة لعددٍ من المراتب المختلفة.

يأتي توجيه أمير المنطقة تأكيداً على تطوير منظومة العمل والعاملين وتحفيز الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم من كفاءات والاستفادة من عطاءاتهم بمختلف الإدارات والاقسام.

ورفع المترقون جزيل شكرهم لأمير المنطقة على صدور القرار مؤكدين أنه يعد حافزاً لهم لتقديم مزيدٍ من العطاء في خدمة هذه البلاد المباركة.

وجاءت أسماء الموظفين المترقين من المرتبة العاشرة إلى المرتبة السادسة لعام 1439 هـ كالتالي:



1- ماجد مسفر محمد الغباشي

‪‬ 10

2- سالم علي ظايف الغامدي

‪‬ 10

3- خالد عبدالله صالح الغامدي

‪‬ 10



4- عبدالله مفرح عبدالله الغامدي

‪‬ 9

5- عبدالعزيز مساعد الزهراني

‪‬ 9

6- خالد عبدالرحمن أحمد الغامدي

‪‬ 9

7- فايز مسفر عطيه الزهراني

‪‬ 9



8- فيصل فاضل حمدان الغامدي ‪‬ 8

9- علي عثمان عبدالله الغامدي

‪‬ 8



10- سعد عائض سعد الغامدي

‪‬ 7

11- علي محمد جمعان الغامدي

‪‬ 7

12- عبدالله صالح الزافر الزهراني

‪‬ 7

13- عبدالرحمن سعيد الزهراني

‪‬ 7

14- محمد عالي محمد الغامدي

‪‬ 7

15- احمد علي احمد الغامدي

‪‬ 7

16- عادل سعيد حمدان الغامدي

‪‬ 7

17- سعيد عواض علي الغامدي

‪ 7

18- احمد علي يحي الزهراني

‪‬ 7



19- نواف شاكر علي العمري ‪

‬ 7

20- محمد عبدالله محمد الزهراني

‪‬ 7

21- منصور علي محمد الزهراني

‪‬ 7

22- خالد عبدالله سعيد الزهراني

‪‬ 7

23- ابراهيم عبدالله خضر الزهراني

‪‬ 7

24- مساعد علي ال جمعان الغامدي

‪‬ 7

25- عبدالرحمن عبدالله الغامدي

‪‬ 7

26- حسن عبدالله علي الزهراني

‪‬ 7

27- عبدالمحسن صالح الغامدي

‪‬ 7

28- احمد عبدالله سعيد الزهراني

‪‬ 7

29- سعد ابراهيم احمد الزهراني

‪‬ 7

30- ماجد خلف عطيه الغامدي

‪‬ 7

31- يوسف صالح سعيد الزهراني



‪‬ 7

32- ظافر صالح ظافر السبيعي

‪‬ 6

33- مساعد احمد خريف الزهراني

‪‬ 6

34- سعيد علي سعيد الغامدي ‪

‬ 6

35- فيصل سالم عبدالخالق الغامدي

‪‬ 6

36- خلوفه مانع سعيد الاحمري

‪‬ 6

37- ياسر محمد علي الزهراني

‪‬ 6

38- عبدالله سعيد احمد الزهراني

‪‬ 6

39- زهور موسى حامد الرقيعي

‪‬ 6

40- سعيد بسان غرم الله الزهراني

‪‬ 6



41- موسى احمد موسى الزهراني

‪‬ 6

42- محمد مسفر سعد العمري

‪‬ 6

43- مشعل حسين علي العمري

‪‬ 6

44- عتيق غاصب محمد الغامدي

‪‬ 6

45- سعد عيسى سعد الزهراني ‪

‬ 6

46- علي احمد عبدالله الغامدي

‪‬ 6

47- محسن مبارك محسن الزهراني

‪‬ 6

48- سعد حسين علي العمري ‪

‬ 6

49- سعيد عبدالله سعيد الزهراني ‪

‬ 6

50- غريب مرزن بقار العمري

‪‬ 6

51- فيصل علي احمد الزهراني

‪‬ 6

52- شريف سفر غرم الغامدي

‪‬ 6

53- يوسف يحيى صالح الزهراني

‪‬ 6