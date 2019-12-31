لأغرب سبب يتعلق بالقيادة.. شاهد شاحنة تسحق سيارة داخل مغسلة

مديرة المحطة: الحادث درسٌ في إجراءات السلامة

"إنه حادث غريب ومدمر.. لا أصدق أن المرأة والرجل خرجا أحياء، وهو أيضًا درسٌ في إجراءات السلامة"، هكذا جاء التعليق على حادث مروع داخل مغسلة سيارات بأمريكا، أسفر عن سحق سيارة حمراء تحت شاحنة صغيرة.

وحسب شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية؛ فقد وقع الحادث يوم الأحد الماضي، داخل مغسلة للسيارات بمدينة تاونتون بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وحسب الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة بالمحطة، كان سائق شاحنة صغيرة يعود للخلف، حين فقَد السيطرة على السيارة التي استمرت عائدة بسرعة شديدة، حتى اصطدمت بسيارة حمراء كانت داخل غرفة الغسيل، وصعدت فوقها وسحقتها تمامًا، ويمكن سماع الضجيج ولحظة الاصطدام القوي للشاحنة بالسيارة في المغسلة.

وكان بداخل السيارة المتضررة امرأة ويقف بجوارها رجل؛ لكنهما نَجَيَا بحياتهما من الحادث؛ حيث كانت المرأة مصابة بجراح طفيفة.

وقام الرجل بمعاونة المرأة على الخروج من المقعد الأمامي حيث كانت تجلس، لتغادر زاحفة على ظهرها، وتم نقلهما إلى المستشفى للاطمئنان عليهما.

وحسب "فوكس نيوز"، يعتقد المحققون أنهم بصدد حادث غريب من نوعه، فقد عَلِقت دواسة السرعة وهي تعود إلى الخلف، وحدث ذلك بسبب حصيرة أرضية السيارة التي أعاقت دواسة السرعة عن العودة.

وقالت مديرة المحطة، نيكول تليس: " بالفعل إنه حادث غريب، لم أصدق أن المرأة نجت، لقد خرجت من السيارة وهي غارقة في دمائها"، وأضافت "تليس": "إنه أيضًا درسٌ في إجراءات السلامة؛ فيجب أن تشتري فرش الأرضيات المخصص لسيارتك وليس أي فرش".