"المياه الوطنية" تحذر من التعامل مع من لا يحملون بطاقات تعريف رسمية

طالبت في بيان لها التعامل مع منسوبيها فقط حرصًا على مصالح عملائها

حذرت شركة المياه الوطنية من التعامل مع غير منسوبيها ممن لا يحملون ما يثبت انتماءهم للشركة، أو ممن يدعون أنهم من مقاولي الشركة الذين لا يحملون بطاقات التعريف الرسمية، أو المركبات التي لا تحمل هوية الشركة.

وأكدت الشركة في بيان لها حرصها على مصالح عملائها، والحفاظ على حقوقهم، وضمان المصداقية في جميع الخدمات.

وأوضحت شركة المياه الوطنية أن هناك آلية متبعة، دأبت على تطبقها أثناء تسجيل منسوبيها الميدانيين ملاحظاتهم الخاصة بحماية البيئة والهدر المائي والمرافق العامة، محذرة من انتحال هوية الشركة بأي صفة، أو إقحامها في أي التزامات أو مسؤولية، مؤكداً أن ذلك يقع تحت طائلة المسؤولية والملاحقة والمساءلة القانونية.

ودعت الشركة جميع عملائها إلى سرعة الإبلاغ عن أي تجاوزات غير مسؤولة فيما يخص التوصيلات المنزلية لخدمات المياه أو الصرف الصحي، أو تسويق أدوات الترشيد وبيعها، أو فرض غرامات، أو فحص العدادات، أو بيع المياه عبر الصهاريج من غير المرخص لهم، وذلك عبر قنوات الشركة الرسمية من خلال موقعها الرسمي (WWW.NWC.COM.SA)، أو الفرع الإلكتروني، أو مركز الاتصال الموحد (920001744)، أو التوجه إلى أحد مراكز خدمة العملاء، أو قنوات التواصل الاجتماعية التالية: (YouTube: NWCMediaTV)، (Instgram: @NWC_Media)، (Twitter: @nwc_media)، (Facebook: