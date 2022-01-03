بعد قرصنتها.. الحوثيون ينقلون أسلحة للسفينة "روابي"

حمولتها تتضمن عربات إسعافات ومعدات وأجهزة طبية

كشفت مصادر من محافظة الحديدة اليمنية أن الحوثيين يعملون على نقل أسلحة للسفينة التي تم قرصنتها اليوم وفق "إخبارية العربية".

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، قد صرح بتعرض سفينة الشحن ذات النداء (روابي) وتحمل علم دولة (الإمارات) للقرصنة والاختطاف عند الساعة (23:57) من مساء يوم الأحد (02 يناير 2022م) أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة.



وأوضح "المالكي"، أن سفينة الشحن (روابي) كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة (سقطرى) إلى ميناء (جازان) وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة.



وأضاف أن حمولة السفينة من المستشفى الميداني تشمل "عربات الإسعافات، معدات طبية، أجهزة اتصالات، خياماً، مطبخاً ميدانياً، مغسلة ميدان، ملحقات مساندة فنية وأمنية".



وبيّن أن عملية القرصنة من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية تمثل تهديداً حقيقياً لخطر الميليشيا الحوثية الإرهابية على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.



وشدد "المالكي"، على أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتحمل المسؤولية الكاملة نتيجة فعلها الإجرامي بقرصنة السفينة وانتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني، ودليل سان ريمو بشأن القانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة للبحار، وعلى الميليشيا الحوثية إخلاء سبيل السفينة بصفة فورية وإلا سوف تتخذ قوات التحالف كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذا الانتهاك بما فيها استخدام القوة عند الاقتضاء.