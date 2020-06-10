فيصل بن فرحان: المملكة تدين نية "إسرائيل" ضم أجزاء من الضفة وندعو المجتمع الدولي للتحرك

أشار خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية التعاون الإسلامي إلى ضرورة تطبيق القرارات الدولية

أكد وزيرة الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن #فلسطين يعكس الحرص على التعامل مع تحديات القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي أن المملكة تؤكد رفضها لإجراء #إسرائيل ضم أجزاء الضفة، داعياً المجتمع الدولي للتحرك وإدانة عدوانية إسرائيل.

وقال: المملكة تدين نية "إسرائيل" ضم أجزاء من الضفة، مشيراً إلى ضرورة تطبيق القرارات الدولية بشأن فلسطين.