الهلال يبحث عن المركز الثالث.. وليفربول للتتويج الأول

مونديال الأندية يختتم الليلة بمباراتين

تترقب الجماهير العربية عامة، والسعودية خاصة، مباراة اليوم بين الهلال ومونتيري المكسيكي لمعرفة هوية الفريق الذي سيحصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث في كأس العالم للأندية في المباراة التي ستقام في تمام الخامسة والنصف بتوقيت السعودية.

ويسعى الهلال لتحقيق إنجاز تاريخي للكرة السعودية حال الفوز.

وسيكون الهلال أول نادٍ سعودي يحصد المركز الثالث في المسابقة العالمية حال الفوز. علمًا بأن أفضل إنجاز كان للاتحاد حينما حقق المركز الرابع في بطولة عام 2005.

ويغيب عن الفريق المكسيكي نحو تسعة لاعبين من عناصره الأساسية الذين سافروا للمكسيك استعدادًا لنهائي الدوري هناك.

وعند الثامنة والنصف مساء يلتقي ليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي في المباراة النهائية.

ولن تكون هذه المباراة هي الأولى التي ستجمع بين ليفربول وفلامنجو في النهائي؛ فسبق لهما أن لعبا نهائي إنتركونتيننتال سنة 1981، وفاز حينها ممثل البرازيل بنتيجة ثقيلة (3-0) على ملعب ناسيونال بعاصمة اليابان طوكيو أمام 62 ألف متفرج. وستكون المباراة ثأرية لليفربول الذي يريد ضرب عصفورين بحجر واحد، أولاً الفوز باللقب لأول مرة في تاريخه، وثانيًا الثأر من نهائي 1981 ونتيجته الثقيلة، خاصة أنه خسر نهائي 2005 أمام منافس برازيلي آخر، هو ساو باولو.