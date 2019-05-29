بسلاح إيراني.. جرائم الحوثي ضد المدنيين تضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط

بيان التحالف أكد أن الحوثيين سيتلقون مزيدًا من الضربات الموجعة ردعًا لإرهابهم

تخطت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مراحل جسيمة في الاعتداء على المدنيين، والتنكيل بهم، وتجويعهم، وقتلهم، وتعذيبهم، واستهدافهم أثناء أداء الصلاة، أو في طرقاتهم بالألغام، وبشتى الوسائل واختلافها في الأراضي التي تحتلها مطية إيران داخل الجمهورية اليمنية.

وامتدت يد الاعتداء على المدنيين إلى الدول المجاورة؛ لتستهدف المدنيين بالأسلحة التي تتزود بها من إيران و"حزب الله" اللبناني. وتصوب تلك الأسلحة نحو المنشآت المدنية كمطارات أو مناطق عامة مأهولة بالسكان؛ لتؤكد دورها الإجرامي الذي بدأته من صعدة، وسارت به إلى العديد من المواقع في الأراضي اليمنية.

وسجلت مليشيات الحوثي أبشع الجرائم ضد الإنسانية في الأراضي اليمنية، ورصدتها الجهات المعنية بذلك، سواء في تحالف دعم الشرعية أو على المستوى الأممي.. وهي المليشيات التي تكسر القرارات الدولية والأممية، وتضرب بها عرض الحائط؛ لتؤدي لذلك واجبها في الطاعة والولاء للنظام الإيراني الذي يحرك تلك المليشيات وغيرها في عدد من الدول لتحقيق مصالحه الخاصة، والوصول إلى غايته بتحقيق وصية الخميني، أو ما يعرف بالمخطط التوسعي لمذهبهم الديني.

ووضعت مليشيات الحوثي على عاتقها نشر القتال، وتدمير اليمن، ومحاولة الإضرار بالدول المجاورة كما فعلت بإرسال صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه السعودية محاولة استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، بينما الهجمات العسكرية التي تنفذها في اليمن وسيلة لتجويع المدنيين في اليمن، في الوقت الذي تؤكد فيه أحكام ومبادئ القانون الدولي عدم حرمان المدنيين أو شعب ما من حق الحصول على الغذاء أثناء الحروب، وبالأخص الذين لا يشاركون فيها، وتوجب على أطراف النزاع كافة التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية.. لكن مليشيات الحوثي تعمدت استهداف المواد الغذائية والمناطق الزراعية لإنتاج المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية والماشية والمنشآت، والإمدادات الخاصة بمياه الشرب وأعمال الري، وجميع أساسيات الحياة؛ وهو ما أحدث كوارث إنسانية بين الأطفال والنساء، وحتى الرجال، في تلك المناطق القابعة تحت سيطرة الحوثيين، أو بعض التي تم دحر الحوثيين منها، وتتأثر بتبعات جرائم الحوثي.. بينما كل تلك الأفعال محظورة في القانون الدولي الإنساني بهدف المحافظة على حياة المدنيين، وهي الأفعال التي تتكرر ممارستها من قِبل مليشيات الحوثي الإرهابية.

ووقّعت مليشيات الحوثي على العديد من البنود، سواء في إطار ورعاية أممية أو خليجية، ولكنها لم تنفذ بندًا واحدًا، بل شرعت في أول أيام الاتفاقات إلى نكث العهود والمواثيق، كاستهداف المدنيين في الحديدة، وتفجير مخازن الأغذية، وعدم الانسحاب من الموانئ، واستهداف المبعوث الأممي، وغير ذلك من الجرائم التي تؤكد دوريًّا أن الحوثيين لا يضعون لحقوق الإنسان اعتبارًا، سواء في اليمن، أو بمحاولات استهداف المنشآت المدنية في السعودية، وأن حقوق المدنيين بمنزلة ورقة تراهن عليها لكسب المزيد من الوقت!

وحاول الحوثي استهداف عدد من المنشآت المدنية في مناطق السعودية بصواريخ باليستية أو طائرات مسيَّرة من صنع إيراني، وكانت محاولاته تستهدف جازان والرياض ومكة والطائف ونجران وعسير وينبع، وغيرها من المدن، ومعظمها تبعد عن الحدود السعودية - اليمنية مئات الكيلومترات؛ وهو ما يؤكد بشكل لا يدع مجالاً للشكك أنه لا يستهدف الرد العسكري على القوات العسكرية، وقد عجز عن ذلك كثيرًا، ولكنه يستهدف إحداث الأضرار في الأعيان المدنية. وقد تمكنت القوات السعودية وقوات التحالف من دحرهم، وإحباط محاولات استهدافهم الأعيان المدنية.

وتخرج مليشيات الحوثي بتبريرات على لسان متحدثيها في مختلف نوافذهم التي يطلون منها، ويحاولون تبرير جرائمهم؛ فتارة يقولون إنهم ينوون استهداف العسكريين والمنشآت العسكرية، وهو الأمر الذي لا يمكن القبول به أصلاً، وهم عاجزون عن تحقيق الكثير من أهدافهم، ولكن بتتبع أحاديثهم وتبريراتهم المزيفة، وبمتابعة ذلك وفقًا لجهات الاختصاص التي تتمكن من تحديد مسار الصواريخ والطائرات المسيرة، يتضح أنها كانت تستهدف المنشآت المدنية بشكل مباشر، سواء كان ذلك بالصواريخ أو بالطائرات والزوارق المفخخة.

وكشفت التحقيقات منذ فترة محاولة الحوثيين استهداف البقاع المقدسة في مكة المكرمة، بما يؤكد أيضًا أن المليشيات عازمة على استهداف المدنيين أو المسلمين من كل الأطياف والجنسيات، وهو ما يجسد البُعد العقائدي الذي تسير عليه هذه المليشيات، وتحاول عن طريقه تنفيذ الأجندة الإيرانية، ونشر المذهب في كل الدول الإسلامية بالإكراه، كما بدأت فعل ذلك من صعدة، وهجّر الحوثيون بقية السنة من هناك، ودمروا منشآتهم الدينية.. ويستمرون حاليًا في نهجهم الثابت من أجل تحقيق وصية الخميني، ولكن ذلك من الأحلام التي لن تتحقق، وستعي ذلك قريبًا.

والمتمعن في آخر بيان لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن سيتبادر إلى ذهنه أن الحوثيين سيتلقون مزيدًا من الضربات الموجعة ردعًا لإرهابهم ضد المدنيين في اليمن أو السعودية؛ إذ كان بلهجة حازمة؛ إذ أوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها.. وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا فإننا نؤكد أيضًا أن الحوثيين الإرهابيين سوف يدفعون الثمن باهظًا.