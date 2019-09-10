شاهد.. الدفاع المدني ينقذ شخصين علقا داخل مصعد خارجي بمكة

في مبنى مكون من 15 طابقاً

تمكن رجال الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، مساء اليوم، من إنقاذ شخصين علقا داخل مصعد خارجي في أحد الأبراج الفندقية بحي العزيزية بمكة المكرمة.

وباشرت آليات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة مساء اليوم، حادثة احتجاز لشخصين داخل مصعد خدمات خارجي بأحد الفنادق بحي العزيزية بمكة، والمكون من أكثر من 15 طابقاً.

وعند وصول الفرق اتضح أن الشخصين احتُجزا داخل المصعد الخارجي، عندما كانا يقومان بتنظيف واجهة الفندق، قبل أن يتعرض المصعد لعطل ويتوقف فجأة في منتصف الطريق، وقد مكثا داخل مصعد الخدمات لأكثر من ٣ ساعات، قبل أن يتمكن الدفاع المدني من إخراجهما وهما بصحة جيدة.

واستخدم الدفاع المدني الآليات لسلامة إنقاذهما، وهو ما تم بالفعل، بحضور فرق من الدوريات الأمنية والمرور التي تولت تنظيم الشارع المؤدي إلى الفندق الذي شهد الحادثة.