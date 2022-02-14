لجنة المسابقات في اتحاد اليد: إيقاف المنافسات الرياضية 23 يوماً

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة اليد، اليوم الاثنين، من خلال اجتماعها الدوري، إيقاف كافة المنافسات خلال الفترة من 01-23 مارس المقبل، تنفيذاً لقرار اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نظير إقامة دورة الألعاب السعـودية خلال الفترة من 10-20 مارس.

وستقوم لجنة المسابقات خلال الفترة المقبلة بإعادة ترتيب جدول المنافسات، مع مراعاة المشاركات القارية والدولية للمنتخبات السعودية، بالإضافة للمعسكرات المرتبطة بالمنتخب السعودي الأول الذي تنتظره 3 مشاركات على المستوى الآسيوي والدولي.

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14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443 06:48 PM

لجنة المسابقات في اتحاد اليد: إيقاف المنافسات الرياضية 23 يوماً

صحيفة سبق الإلكترونية

الدمام

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أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة اليد، اليوم الاثنين، من خلال اجتماعها الدوري، إيقاف كافة المنافسات خلال الفترة من 01-23 مارس المقبل، تنفيذاً لقرار اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نظير إقامة دورة الألعاب السعـودية خلال الفترة من 10-20 مارس.

وستقوم لجنة المسابقات خلال الفترة المقبلة بإعادة ترتيب جدول المنافسات، مع مراعاة المشاركات القارية والدولية للمنتخبات السعودية، بالإضافة للمعسكرات المرتبطة بالمنتخب السعودي الأول الذي تنتظره 3 مشاركات على المستوى الآسيوي والدولي.

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