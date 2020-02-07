باحثون: آكل النمل الحرشفي عائل محتمل لـ "كورونا"

وفق نتائج بحث قادته جامعة جنوب الصين الزراعية

كشف باحثون صينيون أن آكل النمل الحرشفي، وهو حيوان من الثدييات يجري الاتجار به بطريقة غير مشروعة بسبب حراشيفه ولحمه، يعد عائلاً وسيطاً محتملاً لفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 600 شخص في الصين.

ووفق ما أوردته وكالة "رويترز"، قالت جامعة جنوب الصين الزراعية التي قادت البحث، في بيان، بموقعها على الإنترنت: هذا الاكتشاف الأخير سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ الفيروس.

باحثون صينيون آكل النمل الحرشفي فيروس كورونا الجديد

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07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441 02:04 PM

وفق نتائج بحث قادته جامعة جنوب الصين الزراعية

باحثون: آكل النمل الحرشفي عائل محتمل لـ "كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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كشف باحثون صينيون أن آكل النمل الحرشفي، وهو حيوان من الثدييات يجري الاتجار به بطريقة غير مشروعة بسبب حراشيفه ولحمه، يعد عائلاً وسيطاً محتملاً لفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 600 شخص في الصين.

ووفق ما أوردته وكالة "رويترز"، قالت جامعة جنوب الصين الزراعية التي قادت البحث، في بيان، بموقعها على الإنترنت: هذا الاكتشاف الأخير سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ الفيروس.

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باحثون صينيون آكل النمل الحرشفي فيروس كورونا الجديد

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