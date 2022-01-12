جواز السفر السعودي يقفز 7 مراكز.. وهذا ترتيبه عالمياً في 2022

احتل المركز 65

تقدم جواز السفر السعودي 7 مراكز في عام واحد، ووصل للمركز 65 في أحدث تصنيف لأقوى جوازات السفر العالمية لعام 2022، بعد أن كان في المركز 72 عالمياً في عام 2021.

ووفقاً لمؤشر أقوى جوازات السفر العالمية "هنلي باسبورت " فإن ترتيب الجواز السعودي تقدم بعد اقرار دول طاجيكستان بالغاء تاشيرة الدخول للسعوديين.

ويصنف المؤشر الذي يعتمد على بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، جوازات السفر العالمية، وفقاً لعدد الدول التي يمكن لحامل الجواز دخولها والوجهات التي يمكن الوصول إليها دون تأشيرة مسبقة.

وجاء ترتيب دول العالم كالتالي:

حصلت اليابان وسنغافورة معاً على المركز الأول.

- كوريا الجنوبية وألمانيا في المرتبة الثانية.

- احتلت فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وإسبانيا المرتبة الثالثة.

- واحتلت النمسا والدنمارك وفرنسا وهولندا والسويد المرتبة الرابعة.

- آيرلندا والبرتغال المركز الخامس.

- المملكة المتحدة والولايات المتحدة وسويسرا والنرويج وبلجيكا ونيوزيلندا في المركز السادس.