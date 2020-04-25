"الغذاء والدواء" تضبط مندوبًا بالقريات يوزّع منتجات غير مرخصة

تشمل عينات طبية وتجميلية وتمت إحالته للجهات المعنية لاتخاذ اللازم

أعلنت هيئة الغذاء والدواء عن ضبط مندوب في القريات قام بتوزيع منتجات طبية وتجميلية غير مرخصة.

وبحسب ما نشرته الهيئة على حسابها في "تويتر"، اليوم، فإنه تمت إحالة المندوب للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.