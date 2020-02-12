انتهاك العقوبات على إيران .. ٥ أشخاص على قائمة اتهامات أمريكا

قالت: قاموا بترتيب شراء النفط من طهران وبيعه لمصفاة في الصين

اتهمت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، خمسة أشخاص في نيويورك وتكساس، بالتآمر لانتهاك عقوبات النفط المفروضة على إيران.

وقالت وزارة العدل الأميركية، إنها وجهت اتهامات لخمسة أشخاص في تكساس ونيويورك فيما يتصل بمزاعم عن أنهم تآمروا لانتهاك عقوبات النفط المفروضة على إيران بترتيب شراء النفط من إيران وبيعه لمصفاة في الصين.

ووفق "سكاي نيوز"، أفادت الوزارة بأن الخمسة؛ هم: نيكولاس هوفان، من نيويورك، وتشن وانغ، وروبرت ثويتس، ونيكولاس جيمس فوكس، ودانييل راي من تكساس.

ودانييل راي لي؛ هو رئيس شركة ستاك رويالتيز، التي تتخذ من تكساس مقراً لها، وتبيع حقوق الغاز والنفط إلى صناديق الاستثمار ومجموعات الأسهم الخاصة.